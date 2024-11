Roma, sgominata la banda dello spurgo: 13 arresti

Pertanto la sistematicità dei comportamenti delinquenziali, la sfrontatezza degli indagati, che non arretravano neanche davanti a persone anziane o comunque particolarmente vulnerabili, la spietatezza nel lasciare le vittime e le loro case in condizioni pietose, pericolose anche per la salute, ha determinato il giudice all'emissione dei provvedimenti cautelari. Infatti a seguito di 30 querele raccolte dalla Polizia Giudiziaria e delle tempestive indagini della polizia di frontiera di Fiumicino, il giudice per le indagini preliminari di Roma, su richiesta dei magistrati della Procura, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tredici persone di cui undici in carcere e due agli arresti domiciliari riconoscendo gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo e per numerosi episodi delittuosi accertati nella fase delle indagini.