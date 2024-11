Salerno, finti addetti delle Poste in azione: addio ai risparmi di un'anziana

Si sarebbero presentati come addetti del servizio antifrode delle Poste e dall'anziana si sarebbero fatti dare il pin per accedere al conto. Avrebbero così svuotato il conto corrente di un'anziana, fino a sottrarle 145mila euro. Per questo tre persone sono finite ai domiciliari, altre tre sono indagate, invece, a piede libero. Le misure sono state eseguite dai carabinieri di Vallo della Lucania (Salerno), coadiuvati dai carabinieri di Potenza su richiesta della locale Procura e dal gip di Vallo della Lucania.