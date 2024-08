Perugia, tentano di truffare un'anziana, arrestate quattro persone

Quattro persone, tre donne e un uomo di origini campane sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione di Sigillo, in provincia di Perugia con l'accusa di truffa in concorso a danno di un'anziana della zona. Il modus operandi era ormai consolidato: quello di convincere con una telefonata la vittima che un famigliare, generalmente figlio o nipote, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e quindi a versare ingenti somme di denaro per definire la situazione ed evitare più gravi conseguenze legali.