Milano, "Ti faccio incontrare DiCaprio": 48enne truffata per oltre 6mila euro

La trappola è scattata sui social network, nella miriade di pagine non ufficiali dedicate all'attore e frequentate dai fan del divo. La donna, nella ricostruzione del quotidiano, è entrata in contatto in un primo momento con una persona che si è spacciata per Rick Yorn, "produttore e agente" di Leo DiCaprio e le ha chiesto e ottenuto soldi in cambio della promessa di un incontro a Cannes, durante il Festival. Poi la richiesta - "da altri gestori di pagine Instagram e persone che asserivano di far parte del management della star" - di denaro per "sottoscrivere un contratto con LBI Entertainment (agenzia californiana realmente esistente ma estranea agli illeciti) per un incontro con Leonardo DiCaprio di due o tre giorni a Cannes, con vitto e alloggio incluso" e per la tessera (falsa) della fondazione creata dall'attore, a loro dire "passepartout" per avvicinare il vip.