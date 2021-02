Furti di identità sui social, è successo anche all’esperto di “Striscia la Notizia”

Attenzione ai profili falsi di personaggi famosi sui social network, perché potrebbero essere stati creati da persone che intendono sfruttare quel nome per compiere truffe o raggiri. E’ quello che è successo all’esperto “digitale” di “Striscia la Notizia”, Marco Camisani Calzolari, vittima di un furto di identità su Facebook, il quale ha colto l’occasione per mettere in guardia il pubblico del tg satirico.

“Il malintenzionato – ha spiegato l'esperto - ha chiesto l’amicizia ai miei follower e una volta che l’hanno accettata ha inviato loro un messaggio con un link che portava a una finta vincita economica che nascondeva una truffa”.

L’esperto ha quindi fornito alcune dritte per riconoscere un profilo falso, a partire da quella di verificare la presenza della spunta blu accanto al nome del personaggio famoso, e su come comportarsi in caso in cui si è vittima di un furto di identità sui social.