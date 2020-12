Il profilo Instagram del Papa mette nuovamente like a una modella

Poiché l'account Instagram della modella è privato, non è possibile verificare se il like sia stato rimosso o meno. Tuttavia, la ragazza, su Twitter, ha scritto una serie di post in cui commenta il fatto: "Ehm, al papa è piaciuta la mia foto?". E ancora: "Al Papa è piaciuta la mia foto, significa che andrò in paradiso".

Come nel caso precedente - per il quale il Vaticano aveva anche avviato un'indagine interna - resta da capire se si tratti di un "vero" like dell'entourage del Papa, di un fake, di una trovata pubblicitaria, un errore umano oppure un hacker.