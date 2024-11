Truffe sentimentali: "Ho dato 15mila euro a un finto Brad Pitt"

"Nella mia testa Brad Pitt poteva aiutarmi con dei progetti lavorativi essendo io un attivista animalista così inizialmente, per poterlo incontrare, gli ho mandato 600 euro per l'acquisto di un biglietto aereo. Mi ha inviato i suoi documenti e dei video di lui che solo dopo ho capito che erano stati realizzati con l'intelligenza artificiale. Poi, sempre in quel periodo, mi ha contattata dicendomi che era in Germania e non gli funzionavano le carte così gli ho mandati altri soldi, fino a un totale, e mi vergogno a dirlo, di 15mila euro" confida Stella alla conduttrice. "Diceva che si era innamorato di me e voleva venire in Italia ma per lasciare il suo staff doveva pagare una penale, soldi che gli ho dato io. Mi sono resa conto che era una truffa quando non si è presentato agli appuntamenti e sui social vedevo che il vero Brad Pitt era in tutt'altro posto. Sono andata anche al Festival di Venezia a cercarlo" conclude la donna.