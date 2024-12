Crosetto: "Il mio volto è stato usato per una truffa"

Crosetto ritiene che il problema vada affrontato su più fronti e spiega: "Non dovrebbero preoccuparsi le persone la cui immagine è sfruttata, ma dovrebbe essere la piattaforma a garantire agli utenti che non ci possono essere truffe sopra. Quindi dovrebbero essere Facebook, X, Instagram etc... ad avere dei meccanismi in cui se c'è una persona famosa vanno a verificare cosa dice, se l'ha messo lui e se non è così lo cancellano". E aggiunge: "L'altro giorno, pensando alle persone che possono essere truffate e che possono perdere dei soldi, mi sono molto arrabbiato e quindi ho posto il tema ad alcuni miei colleghi. Dobbiamo vedere se c'è un modo, con un intervento legislativo, per porre fine almeno a queste truffe". A proposito del tema dell'intelligenza artificiale, la conduttrice Myrta Merlino ricorda il video fake del bacio tra la premier Giorgia Meloni ed Elon Musk che è circolato sul web nei giorni scorsi e il ministro commenta: "Saranno sempre più sofisticati e sarà sempre più difficile distinguere la realtà nei filmati e ci potranno essere utilizzi pericolosi. Ora queste sono cose con cui li hanno presi in giro, io per primo l'ho mandato alla Meloni per prenderla in giro". "Possono, però, esserci filmati con cui si truffano o si diffamano le persone", conclude Crosetto.