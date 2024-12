Firenze, si finge turista e occupa da 8 mesi la casa presa su Airbnb

Maria, riporta il Corriere della Sera, racconta che il 31 marzo la donna che ha messo in atto la truffa, una fiorentina, si presenta nell’appartamento come concordato con la proprietaria dopo la registrazione sulla piattaforma Airbnb. "Come succede ogni volta che arriva un nuovo ospite sono andata a conoscere di persona la ragazza che mi ha detto di essere una dottoressa, ricercatrice al San Raffaele di Milano e di essere a Firenze per qualche giorno prima di trasferirsi definitivamente a Milano. È apparsa subito molto gentile e mai avrei immaginato quanto accaduto in seguito".