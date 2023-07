Barbie, deputata russa Maria Butina contro la bambola: contraria a nostri valori

Le bambole per bambini vendute in Russia non dovrebbero promuovere valori contrari alle tradizioni del Paese.

Lo ha detto a Ria Novosti Maria Butina, membro del Comitato per gli affari internazionali della Duma di Stato, scagliandosi in particolare contro la Barbie. Butina si è detta categoricamente contraria alla comparsa 'nei nostri negozi di bambole che riproducono persone transgender o che promuovono relazioni omossessuali.