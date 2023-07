Barbie mania: i look più belli di Margot Robbie e i beauty trend

Il film dedicato alla bambola più famosa di sempre , icona del femminismo e dell'emancipazione femminile, non ha smesso di far parlare di sé già dall'inizio delle riprese . Evento nell'evento, le presentazioni che si sono susseguite in giro per il mondo sono state trasformate dalla sua interprete sullo schermo, Margot Robbie, in un vere e proprie sfilate di moda .

Caposaldo della Barbie mania è sicuramente il colore rosa in tutte le sue sfumature, dall'outfit al make up. Margot Robbie ha regalato tanto glamour e glitter nel press tour e sui "pink carpet" delle premiere del film, dando nuovo impulso nel rendere il cosiddetto "Barbiecore" un trend ancora attuale. Il suo stylist personale, Andrew Mukamal, ha lavorato a stretto contatto con designer e maison. Usati abiti d'archivio, pezzi speciali provenienti da collezioni dedicate e altri realizzati appositamente riproducendo gli stessi vestiti indossati dalla celebre bambola dalle fattezze di ragazza, entrata in commercio nel marzo 1959 al costo di tre dollari.



"Barbie is everything", recita il celebre claim. Da copiare a Margot Robbie anche i beauty look a tema. Capelli lunghi e con le onde dalla forma a S, se portati sciolti. Oppure, la coda di cavallo alta. Per gli occhi e il viso, ombretti e blush in tutte le sfumature del rosa, matita nera sottile sulle palpebre. Le labbra sono color corallo o "bubblegum", gomma americana. Le unghie, anche loro, nei toni rosati.