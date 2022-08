Beauty trend, Barbie mania: il make up da copiare a Margot Robbie

Icona di stile per generazioni , la bambola più venduta al mondo diventa realtà, grazie alle riprese del film in uscita nell'estate 2023, che vede nei panni della protagonista Margot Robbie e Ryan Gosling in quelli di Ken. Pellicola che sta già mandando in visibilio i fan, tanto che il trend "barbiecore" sta prendendo piede in tutto il mondo. Come i beauty look "total pink" .

Beauty trend, un make up look da Barbie: ecco come fare

IL VISO

luminosità

priva di imperfezioni

per esaltare il colore

- Per un make up stile Barbie si parte dall’incarnato. È quindi essenziale dotarsi di un buon correttore, che assicuri coprenza e doni una naturalealla pelle, così da farla apparire il più possibile. Per completare la make up routine viso, va applicato anche un fondotinta che apporti la giusta idratazione nell'intero arco della giornata e garantisca uniformità. Indispensabile anche il blush da stendere sulle gote, meglio se compatto e ultra pigmentato, facile da sfumare,e donare armoniosità.

LO SGUARDO

truccare gli occhi

ciglia voluminose ed "extra black"

- Per un Barbie look perfetto si passa, poi, a. Per la scelta degli ombretti, si suggerisce di giocare con le tonalità del rosa, più o meno acceso o perlato. Il tocco finale, invece, va affidato al mascara. È indispensabile un prodotto a lunga durata e che renda le. Infine, le labbra vanno vestite con un rossetto sempre dalla formula long lasting e dal finish mat, opaco, per un effetto vellutato.

LE MANI

smalti per le unghie

i glitterati

- Per sentirsi un po' Barbie non va trascurata nemmeno la cura delle mani. Glidevono dare massima coprenza ed effetto volumizzante. Indicatissimi il fucsia e il rosso, in particolare, e. Per potersi sbizzarrire con i colori, sono suggerite le pocket size, i flaconcini dal formato miniaturizzato, ideali da mettere nel beauty delle vacanze.