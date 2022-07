Make up estate 2022, i "must have" in città e sotto l'ombrellone

Il make up di questa estate avvolge e riscalda il colorito rivelando tutta la luminosità di una giornata trascorsa in riva al mare . Le polveri e le ciprie si stendono sul viso ma anche sulle spalle, sul décolleté, sulle braccia e sulle gambe. Formule madreperlate o mat, per un effetto "beachy" , da spiaggia e abbronzato.

Deborah Milano, il nuovo mascara Like a Pro, per ciglia effetto extension

Chanel, Les Beiges | Huile Illuminatrice: olio secco in un formato eccezionale (250ml) da utilizzare a profusione su viso e capelli e per sublimare spalle, gambe e décolléte

Beauty, make up estate 2022: i "must have" da mettere in valigia

ESTATE IN GRANDE STILE

sfruttano la luce

un risultato abbronzato

colore intenso e pieno

- I correttoriper illuminare le occhiaie. Schiariscono e illuminano, levigano la pelle e creano una base uniforme. Per un "glow" impeccabile ma comunque naturale, insostituibile l'illuminante. Offronodelicato e setoso anche gli ombretti, nelle versioni scintillanti o mat. Si caratterizzano per le formule setose e scorrevoli, assicurano un'ottima scrivenza e non segnano le linee d'espressione. Facili da stendere e sfumare, offrono un

EFFETTO "WOW" ASSICURATO

lunghezza estrema e volume "drammatico"

formule "cruelty free"

- Anche in estate non vanno trascurate le ciglia. Lo sguardo resta, infatti, un protagonista di primo piano di ogni make up estivo. I nuovi mascara donano, per un effetto extension come applicato da un professionista. Gli eyeliner offrono nuovi finish, lucidi o opachi, dal tratto deciso o ultra fine. Da prediligere e apprezzare le, rispettose dell'ambiente e degli animali.