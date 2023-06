Indiana Jones: l'orologio da uomo "vintage" che vedremo nel film

"Indiana Jones e il Quadrante del Destino", l'ultimo capitolo della saga dedicata alle imprese del leggendario eroe archeologo , arriva nei cinema italiani mercoledì, 28 giugno. Dalla frusta al cappello Fedora, tra gli accessori che caratterizzano il protagonista nel suo ritorno in scena, interpretato come sempre da Harrison Ford, c'è n'è uno iconico.

L'orologio di Indiana Jones è un modello introdotto per la prima volta negli anni Quaranta, il Boulton. Si tratta di una creazione che la maison statunitense Hamilton, da più di 90 anni al polso dei protagonisti di oltre 500 pellicole hollywoodiane e serie tv, ha realizzato lavorando fianco a fianco con Ben Wilkinson, che nel film cura gli arredi scenici. Quintessenza della collezione American Classic, questo segnatempo di ispirazione vintage è stato reinventato diverse volte e modernizzato, pur conservando la caratteristica cassa a cuscino, tipica dell'estetica dell'Art Déco. Cassa in acciaio e rivestimento PVD oro, ha un primo quadrante bianco e un secondo più piccolo, la numerazione in stile serif e le sfere in ottone, il cinturino in pelle marrone con finitura alligatore.



Menzione speciale anche per un altro orologio che si vedrà nel film, quello indossato dal fedelissimo amico di Indiana Jones, Renaldo, interpretato da Antonio Banderas. Si tratta di una versione speciale del Khaki Navy Scuba, che la stessa casa propone agli appassionati in una pluralità di taglie e modelli.