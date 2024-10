Steven Seagal: "Morirei per Putin" | E la Russia è pronta a mandarlo in guerra contro Kiev

Steven Seagal-Vladimir Putin, un lungo (grande) amore. Il 72enne attore statunitense, dal 2016 cittadino russo, ha appena presentato il suo ultimo documentario ("In nome della giustizia") e lo ha fatto...col botto. Sulla guerra Russia-Ucraina non c'è nulla su cui scherzare, ma Seagal l'ha proprio "sparata" grossa. L'attore, infatti, si è detto pronto a "morire per Putin". E Mosca sarebbe intenzionata ad accontentarlo: andrà a combattere contro Kiev?