Putin: "Fiducioso della vittoria in Ucraina" | Papa Leone XIV agli ucraini: "Guerra insensata, il vostro dolore è il mio"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.222. Secondo Vladimir Putin, la Russia è destinata a vincere il conflitto. "Desidero esprimere la mia vicinanza alla martoriata Ucraina, ai bambini, ai giovani, agli anziani e, in modo particolare, alle famiglie che piangono i propri cari. Condivido il vostro dolore per i prigionieri e le vittime di questa guerra insensata". Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti al pellegrinaggio della Chiesa greco-cattolica ucraina. Intanto, Volodymyr Zelensky ha ribadito la posizione cruciale degli Usa nei negoziati, affermando che la pace "può essere raggiunta con la forza e Donald Trump sicuramente ce l'ha". Putin ha fatto sapere che la Russia è pronta a consegnare all'Ucraina i corpi di altri tremila soldati uccisi nel conflitto, oltre ai 6mila già restituiti. Il presidente russo ha poi sottolineato che Mosca è "pronta per il terzo round di negoziati con Kiev".