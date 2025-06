Mosca: "Concordare a breve la data dei prossimi colloqui con l'Ucraina" | Kiev si ritira dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.223. Mosca spera che la data per il prossimo round di colloqui con l'Ucraina "venga concordata a breve". Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov per il quale tuttavia "è impossibile spingere la Russia ai negoziati con Kiev con nuove sanzioni: più gravi saranno le misure, più seria sarà la risposta di Mosca". Un massiccio attacco aereo russo ha colpito l'Ucraina nella notte di sabato. Mosca ha usato 537 tra droni e missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto per il ritiro dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo. La convenzione vieta l'uso, immagazzinamento, produzione e trasferimento di mine antiuomo ed esige la distruzione degli arsenali esistenti.