Medioriente e Ucraina, le due guerre legate nel nome di Iran e Russia: ecco come

Per contro, la Russia non ha inviato alcun aiuto militare all'Iran, rendendo la cooperazione decisamente unilaterale. Sulla carta, il partenariato è definito "strategico". In realtà, è profondamente asimmetrico. Mosca ottiene droni, missili, nuove tecnologie e una rete commerciale a prova di sanzioni, tutti estremamente vitali per la sua guerra contro l'Ucraina. Per compensare e salvare le apparenze, nel gennaio 2025 i due Paesi hanno firmato un'intesa ventennale che comprende commercio, energia, intelligence e tecnologie avanzate. Sebbene non si tratti di un'alleanza militare formale, la sua portata è ampia. Un esempio è dato dal settore bancario-finanziario. Dopo essere stati tagliati fuori dal sistema Swift, Iran e Russia hanno collegato i loro sistemi bancari (Sepam e Spfs) per consentire lo scambio diretto rial-rublo. Un meccanismo studiato per aggirare le sanzioni occidentali, consentendo a oltre 700 banche russe e oltre 100 istituti stranieri di effettuare transazioni, creando un'oasi finanziaria estranea al controllo degli Stati Uniti. Quando però l'Iran è stato ripetutamente attaccato da Stati Uniti e Israele, non ha ricevuto in cambio alcun sostegno militare dal Cremlino. Mosca ha inviato lettere e diramato condanne dure, ma nessun sistema di difesa, nessuna arma e nessuna garanzia di mutuo soccorso.