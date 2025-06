L'Iran e la "guerra dei 12 giorni": ecco cosa è successo giorno dopo giorno

TRUMP LANCIA L' ULTIMATUM A TEHERAN, RESA INCONDIZIONATA

Donald Trump lancia un ultimatum all'Iran, chiedendo la "resa incondizionata". "Abbiamo il controllo totale dei cieli", rivendica il presidente americano, facendo per la prima volta ricorso al "noi" nonostante gli Usa non siano formalmente in guerra. Quanto all'ayatollah Ali Khamenei, "sappiamo esattamente dove si nasconde, ma non lo elimineremo, almeno non per ora".