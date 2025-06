Guerra Israele‑Iran, Crosetto: "Rischio terrorismo c'è, ma Italia fuori da dinamiche dirette"

Ogni volta che in Medio Oriente esplode un conflitto, l'allerta si alza anche in Europa. Lo sa bene il ministro della Difesa Guido Crosetto, che in collegamento con Capri d'autore ha lanciato un avvertimento chiaro: "Ogni volta che si acuisce lo scontro in Medio Oriente è tutto l'Occidente a diventare nemico per alcuni fanatismi". Il riferimento è alla recente escalation tra Israele e Iran, che potrebbe avere effetti anche a livello di sicurezza in Europa. Crosetto ha spiegato che l'Italia, pur non coinvolta direttamente, potrebbe essere esposta a una minaccia terroristica generale: "Dobbiamo aspettarci che parte dell'integralismo islamico legato all'Iran individui dei responsabili negli alleati di Israele come Francia, Germania, Gb. L'Italia per il momento è fuori da queste dinamiche ma ci può essere in termini generali una ripercussione". Una precisazione arriva subito dopo: "Negli anni l'intelligence e la polizia ci hanno tenuto lontano dagli aspetti più gravi, affrontati invece da altri Paesi". Tradotto: l'allerta resta, ma il sistema di sicurezza italiano ha finora funzionato.