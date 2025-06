Il conflitto in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 617. È guerra tra Israele e Iran. Alle tre di notte di venerdì l'aeronautica israeliana ha preso il controllo dei cieli iraniani, colpendo siti militari e nucleari, decapitandone i vertici e uccidendo 78 persone e ferendone 320. Dopo una giornata di minacce, in serata il regime degli ayatollah ha risposto con il lancio di almeno 150 missili balistici, alcuni dei quali hanno bucato la proverbiale difesa aerea israeliana: esplosioni, incendi e oltre 60 feriti (di cui due gravi) si sono registrati a Tel Aviv e a Gerusalemme mentre risuonavano le sirene, con la popolazione chiusa nei rifugi. L'Iran ha poi rivendicato di aver abbattuto due jet israeliani e di aver "catturato una pilota donna", notizia smentita da Israele. La rappresaglia iraniana all'operazione israeliana "Rising Lion" è stata soprannominata "True Promise 3". "L'azione militare di Israele contro l'Iran è stata eccellente", ha commentato Donald Trump. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha invitato gli iraniani a opporsi al "regime malvagio" di Teheran e ad aiutare Israele a "spianare la strada per voi affinché possiate ottenere la vostra libertà". Poco dopo le 23 nuove esplosioni sono state registrate a Teheran, dove è stata attivata l'anti-aerea per "contrastare i proiettili del regime sionista".