Guerra con Israele e nessuna pace interna, l'Iran è a un bivio storico: cosa può succedere | Cinque scenari

Il discorso potrebbe sembrare astratto o poco influente, ma nell'ottica di un impero antico e ancora velleitario è uno dei fattori cruciali per capire cosa sta succedendo. Intanto diciamo che gli iraniani hanno un loro modo di chiamare e scandire le generazioni, rifiutando lo schema occidentale di Generazione X, Z e via dicendo. La Gen Z, ad esempio, la chiamano nasleh zed. I giovani e i giovanissimi iraniani si oppongono alla sharia degli ayatollah, vogliono un Paese laico ma - attenzione - ben poco pacifista. La stragrande maggioranza rifiuta i canoni occidentali e la democrazia come viene intesa dalle nostre parti, e sono loro stessi a precisarlo. Voglio una nuova forma dell'impero persiano che superi l'asservimento alla dottrina islamica. Questa "rivoluzione a bassa intensità" è incarnata da tre segmenti generazionali. Il primo è quello dei nati negli Anni 1360 islamici (gli Ottanta occidentali), assimilabili ai nostri Millennial. Sono i trenta-quarantenni iraniani che hanno pagato il più alto prezzo di sangue nelle guerre in Iraq e Siria, per tenere in vita il regime di Bashar al-Assad e che ora chiedono una minore esposizione sui teatri di conflitto e maggiori retribuzioni per lo sforzo profuso. Al loro fianco si agita un gruppo di giovanissimi che rifiuta lo schema occidentale, nonostante molti in Europa e negli Usa non lo abbiano compreso. Nel 2022 il Paese è travolto dall'ondata di proteste per Mahsa Amini, uccisa dalla polizia morale iraniana per non aver indossato correttamente il velo. Un'eroica componente femminile chiede pari diritti e sfila con gioielli zoroastriani, cioè relativi alla religione diffusa in Persia prima dell'arrivo dell'Islam. È una generazione ubriaca ed esperta di tecnologia, che si pone contro l'oscurantista classe dirigente accusata di volere l'isolazionismo digitale. Vogliono una Persia imperiale, ma laica. Vogliono rovesciare l'attuale regime, ma senza che il nuovo governo torni fantoccio di potenze straniere come nel Novecento. Tra gli "arrabbiati" iraniani ci sono infine i nati nei Novanta persiani (anni Dieci del Duemila), corrispondente all'americana Generazione Alpha. Li chiamano i nati degli "anni turbolenti", perché scanditi da sanzioni e altri atti ostili occidentali, con conseguente stress socioeconomico e tendenza a sfuggire al canone culturale dominante. Per le strade e nelle piazze di Teheran hanno urlato il loro credo: "Non Gaza, né per il Libano. Darò la vita soltanto per l'Iran".