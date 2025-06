Israele-Iran, la testimonianza da un bunker: "Da ore siamo tutti chiusi nei rifugi"

Mentre sui cieli di Israele piovono centinaia di missili lanciati dall'Iran, in risposta all'attacco sferrato da Tel Aviv ai siti nucleari, la popolazione si prepara a trascorrere la notte nei bunker. Tra loro c'è Angelica che a "Quarto Grado" racconta come l'allarme sia scattato anche in un kibbutz a pochi chilometri dal confine con il Libano. "Da 4 ore non smettiamo di ricevere messaggi dall'Idf", dice la docente.