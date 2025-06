Israele, "hai 12 ore per salvarti o ti manderò all'inferno come i tuoi colleghi": la telefonata del Mossad a un generale iraniano

L'intento dei servizi israeliani era di minacciare i vertici militari iraniani di livello inferiore. Nella registrazione si sente un agente segreto anonimo dire in persiano al generale iraniano che ha 12 ore per fuggire con la sua famiglia prima che Israele lo uccida. "Posso avvisarti subito: hai 12 ore per scappare con tua moglie e tuo figlio. Altrimenti, sei sulla nostra lista da subito. Che la pace sia con lei generale. Sono uno di quelli che hanno mandato all’inferno i suoi colleghi. La chiamo per avvisarla, per darle una possibilità: vada via, si dissoci. Altrimenti lei sarà uno dei nostri prossimi bersagli. Uccideremo lei con sua moglie e suo figlio. Mi ha capito bene?".