Guerra Israele-Iran-Usa: quali settori rischiano la crisi a livello mondiale?

Il rischio vero non è solo economico. Una guerra lunga nel Golfo Persico cambierebbe per sempre il modo in cui il mondo fa commercio. Le aziende sarebbero costrette a ripensare da capo le loro catene di fornitura, accelerando quel processo di "deglobalizzazione" che già vediamo all'orizzonte. Non è fantascienza: è quello che potrebbe succedere se le tensioni in Medio Oriente dovessero davvero esplodere. E stavolta non ci sarebbero vincitori, solo perdenti.