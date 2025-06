Il "Pentagon Pizza Index" anche stavolta "ha anticipato" una crisi internazionale

Anche dopo la caduta del muro di Berlino, l'indicatore è stato comunque preso in considerazione per capire le mosse Usa da amici e avversari in egual misura. Il Pizza Index diventa una faccenda di dominio pubblico nel 1990, quando ne parla direttamente il Time, facendo scoprire al mondo che la notte in cui Saddam Hussein pianificò di invadere il Kuwait, il Domino's Pizza vicino al Pentagono ricevette 21 ordinazioni di pizze.



L'anno dopo fu invece il Los Angeles Times a occuparsi del caso, in un pezzo simpaticamente intitolato "Slice of Life". Nell'articolo veniva intervistato anche un tale Frank Meeks, all'epoca proprietario di 43 punti vendita della stessa catena Domino's Pizza a Washington, il quale dichiarò: "I media non sempre sanno quando succederà qualcosa di grosso perché sono a letto, ma i nostri fattorini sono in giro alle 2 del mattino". Insomma, se vuoi sapere dove va l'America chiedilo a un rider. Meeks col tempo diventerà una vera e propria eminenza grigia del Pizza Index, da interrogare ogni qualvolta saltasse fuori l'argomento. Quando nel dicembre 1998 i suoi locali videro lievitare i propri ordini tutti capirono che era colpa anche delle udienze per l'impechment a Bill Clinton. Fu un momento complicato per gli States ben fotografato da Meeks, che cercato dal Desert News commentò: "Sta andando tutto a rotoli".