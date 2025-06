Wsj: "Trump ha approvato i piani d'attacco ma dà ancora tempo all'Iran" | Aiea: "Mai detto che Teheran sta costruendo un'arma nucleare", per il presidente Usa "mancavano poche settimane"

Il conflitto in Medioriente è giunta al giorno 622. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump ha confidato ai suoi consiglieri di aver approvato i piani di attacco all'Iran ma anche di voler aspettare per vedere se Teheran decide di rinunciare al suo programma nucleare. Secondo il presidente americano, "la caduta del regime può accadere". Alla Casa Bianca si è tenuta un'altra Situation Room. Hacker filo-israeliani hanno fatto un blitz sulla tv di Stato iraniana, che per alcuni momenti ha trasmesso filmati di varie proteste delle donne in cui si incitava la popolazione a scendere in piazza contro il regime degli ayatollah. La Guida Suprema Ali Khamenei è apparsa in un messaggio televisivo: "Resisteremo alla guerra, non ci arrenderemo mai". Intanto gli Stati Uniti hanno schierato quattro bombardieri B-2 in una base nell'Oceano Indiano: si tratta di velivoli militari che possono distruggere i fortini nucleari dell'Iran. L'Aiea: "Mai detto che l'Iran sta costruendo un'arma nucleare", ma per il presidente Usa "mancavano poche settimane" affinché Teheran avesse l'atomica. Venerdì il Consiglio di Sicurezza dell'Onu terrà una riunione sulla situazione in Israele e Iran.