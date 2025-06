Iran lancia nuovo razzo ipersonico contro Israele: "Ha bucato il loro scudo"

Il Fattah‑1 è classificato come missile balistico ipersonico a medio raggio (MRBM). Ha una portata di circa 1.400 chilometri, sufficiente a raggiungere obiettivi in tutto il Medio Oriente. La sua velocità è stimata tra Mach 13 e Mach 15 (oltre 15.000 km/h), con propulsione a combustibile solido. È dotato di un veicolo di rientro manovrabile (MaRV), che consente minime variazioni di traiettoria nella fase finale. La precisione è stimata in 10–25 metri CEP grazie a un sistema di guida INS combinato con GNSS. Tuttavia, non possiede le capacità di planata dei più avanzati sistemi ipersonici cinesi o statunitensi.