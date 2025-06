Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 625. Secondo Axios, Trump e Erdogan avrebbero cercato di organizzare un incontro Usa-Iran a Istanbul, ma il vertice sarebbe saltato perché la guida suprema dell'Iran Ali Khamenei, in clandestinità per timore di un assassinio, non è stata in grado di approvarlo. Trump ha inviato intanto a Guam due bombardieri B-2, gli unici in grado di trasportare la superbomba Usa, che può distruggere l'impianto nucleare sotterraneo di Fordow in Iran. Gli Houthi hanno dichiarato che torneranno a colpire le navi americane nel Mar Rosso se gli Stati Uniti si uniranno agli attacchi di Israele contro l'Iran. Idf attacca il deposito dei droni iraniani e i Pasdaran replicano lanciando un maxi contrattacco. I media Usa rivelano che Vance ha accusato Israele di voler trascinare in guerra gli Stati Uniti.