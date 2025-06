Israele contro Iran, Trump frena sull'attacco: "Due settimane per decidere" | Tel Aviv, esplosione nella residenza dell'ambasciatore norvegese

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 623. Un'esplosione si è verificata nella residenza dell'ambasciatore norvegese in Israele a Herzliya, a nord di Tel Aviv, senza però provocare vittime o feriti. Gli Stati Uniti confermano di aver avviato contatti diretti diplomatici con l'Iran e Donald Trump frena sulla possibilità di attaccare direttamente la Repubblica Islamica assieme allo Stato ebraico: "Entro due settimane decideremo". Intanto proseguono i bombardamenti. Un ospedale, il Sokora di Beer Sheva, è stato colpito da missili iraniani in Israele, nel sud del Paese, provocando decine di feriti. L'esercito israeliano accusa gli iraniani di usare bombe a grappolo. La guerra tra Israele e Iran potrebbe inoltre avere effetti devastanti sul mercato petrolifero dopo che il parlamento di Teheran ha minacciato la chiusura dello Stretto di Hormuz. Il ministro Katz è tornato a minacciare l'ayatollah Ali Khamenei: "Non può più esistere".