Israele contro Iran, ecco perché il cambio di regime potrebbe essere una trappola (soprattutto per gli Usa)

Nel caso in cui il cambio di regime venga favorito con successo dall'esterno, apre il complesso discorso sul "dopo". Non basta infatti far fuori la classe dirigente al potere. Per instaurare uno Stato fantoccio o comunque connivente, occorre inviare truppe e personale di ogni tipo sul campo. Per controllare i gangli nevralgici del Paese, per mantenere l'ordine, per evitare ritorsioni e reazioni, per gestire la transizione politica ed economica. Copioni già visti, con protagonisti noi occidentali. Israele non ha la forza terrestre per compiere tutto questo e, anche se l'avesse, le profonde lacerazioni interne (su tutte quella tra aschenaziti e arabi israeliani) e la parte di popolazione avversa al governo Netanyahu rendono pressoché impossibile una mobilitazione in tal senso. Dall'altro lato, gli Usa di Donald Trump non possono in alcun modo accettare di intervenire "stivali sul campo" ("boots on the ground") ancora una volta. La narrazione del tycoon ha sempre remato nella direzione esattamente opposta, predicando un disimpegno americano. Fermo restando che, al di là della propaganda, se Israele dovesse decidere di sferrare il colpo finale all'Iran, gli Stati Uniti non potrebbero far altro che seguire il suo più stretto alleato. Perché un Medioriente in cui Israele non sia egemone è impensabile per la strategia statunitense.