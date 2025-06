Trump contro la California, Stato "santuario" per gli immigrati: i perché dietro le proteste di Los Angeles

Il movimento dei "santuari" statunitensi risale agli Anni Ottanta, quando i rifugiati centroamericani erano in fuga dalla guerra civile. All'arrivo negli Usa venne loro negato l'asilo, spingendoli a cercare protezione dalla deportazione nelle chiese e in altri luoghi di culto. Oggi la "legge santuario" non si riferisce effettivamente a un luogo o territorio in cui gli immigrati possano cercare protezione. Vivere da soli in California non protegge di per sé dall'espulsione. La normativa chiarisce invece cosa le forze dell'ordine statali e locali in California possono o non possono fare in materia di immigrazione. Ad esempio, la legge stabilisce che la polizia locale non può trattenere o tenere in custodia qualcuno per più di 48 ore dopo la data di rilascio, solo per consentire la successiva azione dei funzionari dell'immigrazione. Di base, la legge santuario non limita ciò che il governo federale può fare in California. Per essere chiari, questo significa che l'Immigration Customs and Enforcement (Ice) degli Stati Uniti può ancora arrestare ed espellere chi viene trovato senza documenti in California e in altre "giurisdizioni rifugio".