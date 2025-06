Scontri Usa, Trump: "Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe"

Mentre continuano in California le proteste pro immigrazione, che si sono estese anche ad altre città negli Usa, Trump attacca le autorità locali e dice: "Se non avessi mandato le truppe a Los Angeles quella città ora sarebbe in fiamme, proprio come le 25mila case rase al suolo per un governatore e un sindaco incompetenti". Il presidente Usa si riferisce a Gavin Newsom e a Karen Bass, attaccandoli anche per i ritardi nella ricostruzione post incendi. Continuano gli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine.