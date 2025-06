Dopo lo scontro con Donald Trump, Elon Musk è pronto a fondare un suo partito: "The America party"

Dopo lo strappo con Donald Trump, Elon Musk è pronto a fondare il suo partito: "The America Party". Lo ha annunciato su "X" lo stesso ceo di Tesla che ha cancellato il post in cui accusa il presidente americano di essere legato al caso Epstein. Venerdì l'inquilino della Casa Bianca, in un'intervista alla Abc news, aveva affermato: "Mi vuole parlare, ma a me non interessa. E' completamente impazzito". Secondo il Nyt per Trump il comportamento "folle" di Musk sarebbe dovuto alle droghe. A innescare lo scontro erano state le pesanti critiche del patron di Tesla al disegno di legge su tagli e spesa del tycoon.