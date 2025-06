Dopo lo strappo Donald Trump attacca: "Musk mi vuole parlare, ma a me non interessa" | Il ceo di Tesla perde 3 miliardi di dollari

"Il New York Times e il Washington Post, due 'giornali' in declino che mi hanno combattuto spietatamente per anni, hanno entrambi condotto sondaggi in cui la stragrande maggioranza degli intervistati è composta da Democratici. In altre parole, i sondaggi, proprio come i loro articoli, sono truccati. Sono corrotti come l'inferno". Lo ha scritto su Truth il presidente americano, Donald Trump. "Ho vinto le elezioni con una valanga di voti! I media che promuovono le fake news stanno deludendo la nostra nazione a livelli mai visti prima - ha aggiunto - rendiamo l'America di nuovo grande".