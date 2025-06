Dalla nascita dell’idillio alla rottura definitiva tra Trump e Musk

La risposta di Trump non si è fatta attendere. Dopo giorni di silenzio di fronte alle lamentele di Musk sulla sua piattaforma X, Trump contrattacca dall'Ufficio Ovale, dichiarandosi "molto deluso da Musk" e sottolineando di averlo "aiutato molto". La reazione del patron di Tesla è ancora più esplosiva, scatenando una serie di risposte in tempo reale sui social media, trasformando l'incontro di Trump con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, incentrato sulla guerra Russia-Ucraina, in un'arena per la loro faida personale. La minaccia di Trump di danneggiare gli affari di Musk, le risposte sarcastiche di quest'ultimo, fino all'accusa secondo cui il nome di Trump si trova nei "dossier Epstein" e che questa sarebbe la "vera ragione per cui non sono stati resi pubblici", per concludersi con tanto di "sostegno social" a un utente che ipotizza l'impeachment per il presidente Usa.