La ketamina, utilizzata in ambito medico come anestetico, può causare danni significativi se assunta frequentemente e fuori controllo. Tra gli effetti collaterali più noti ci sono problemi alla vescica, allucinazioni, disturbi cognitivi e dipendenza. Alcuni studi indicano anche effetti depressivi sull'umore e danni neurologici. L'uso ricreativo, spesso non monitorato da medici, espone a rischi seri per la salute mentale e fisica. Nonostante le accuse e le testimonianze, Elon Musk non è mai stato incriminato o fermato per uso di sostanze stupefacenti. In passato, ha parlato pubblicamente di alcuni esperimenti personali con droghe leggere, ma ha sempre negato abusi.