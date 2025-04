Trump-Musk, i dieci giorni che hanno messo in crisi lo strano duo

La luna di miele tra Donald Trump ed Elon Musk sembra giunta al termine. A far emergere con forza le crepe nel rapporto tra il presidente Usa e il patron di Tesla sono stati infatti i dazi imposti dall'amministrazione Usa. Nonostante i dazi rappresentino un punto centrale dell'agenda trumpiana, Musk ha cercato di sfruttare il suo ruolo privilegiato di first buddy per lanciare un appello personale e diretto al tycoon ed impedire l'entrata in vigore delle imposte doganali. Il suo sforzo è, almeno inizialmente, caduto nel vuoto, mettendo in evidenza una prima sfilacciatura del rapporto. Una sfilacciatura che non sembra possibile ricucire neanche dopo la sospensione per 90 giorni dei dazi, viste le ulteriori imposte doganali messe in campo contro la Cina, partner commerciale basilare per le aziende di Musk.