Elon Musk in diretta dal suo jet: gli utenti lo ricoprono di insulti e lui prima tace e poi interrompe il collegamento

Durante una diretta streaming dal suo jet privato, l'imprenditore è stato sommerso da una valanga di insulti digitali che testimoniano la crescente ostilità nei suoi confronti. Mentre era intento a giocare a Path of Exile 2, la chat si è trasformata in un ring virtuale di provocazioni sempre più pesanti: "Non hai veri amici e morirai da solo", recita uno dei commenti più forti, ripetuto più volte.