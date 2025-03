Rogo in concessionaria Tesla a Roma, ipotesi azione dolosa

L'incendio è divampato intorno alle 4:30 in via Serracapriola, in zona Torrenova, in periferia. Non si registrano feriti. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e polizia. Le fiamme sono state spente dai pompieri e sono stati effettuati rilievi. Il rogo ha interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le vetture.