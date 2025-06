Trump telefona a Xi Jinping | Usa, effetto dazi: deficit commercio più che dimezzato ad aprile

Donald Trump ha sentito al telefono il presidente cinese Xi Jinping. Il colloquio era atteso da ore, nell'ambito della guerra commerciale tra Usa e Cina. Il deficit commerciale americano, una delle principali preoccupazioni di Donald Trump, è sceso a 61,6 miliardi di dollari ad aprile. Si tratta di un calo ancora più drastico di quanto previsto dagli economisti. A marzo era balzato al record di 140,5 miliardi di dollari, con le imprese che si erano affrettate ad accumulare scorte in vista dei dazi. Poi, come previsto, l'entrata in vigore delle tariffe doganali ha ridotto sensibilmente le importazioni. I dazi su acciaio e alluminio sono "ingiustificati, illegali e dannosi per i lavoratori e le industrie su entrambi i lati del confine", ha detto il premier canadese Mark Carney, senza annunciare eventuali nuove contro misure ma sottolineando che "abbiamo tariffe su oltre 90 miliardi di dollari di importazioni Usa". Trump ha firmato l'ordine esecutivo per portare al 50% i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Le nuove tariffe commerciali sono entrate in vigore alla mezzanotte del 3 giugno. E sempre il presidente americano ha imposto un divieto di ingresso negli Stati Uniti da dodici Paesi: Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen.