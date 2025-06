Dazi Usa, premier canadese Carney: "Sono ingiustificati, illegali e dannosi per i lavoratori e le industrie"

I dazi imposti da Donald Trump su acciaio e alluminio sono "ingiustificati, illegali e dannosi per i lavoratori e le industrie su entrambi i lati del confine". Lo ha detto il premier canadese Mark Carney, senza annunciare eventuali nuove contro misure ma sottolineando che "abbiamo tariffe su oltre 90 miliardi di dollari di importazioni Usa". Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per portare al 50% i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Le nuove tariffe commerciali sono poi entrate in vigore alla mezzanotte ora locale (le 06:00 in Italia) del 3 giugno.