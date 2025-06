E se gli Usa comprassero il Nord Stream 2? La proposta di un investitore americano alla Germania

La guerra in Ucraina ha sollevato una nuova "cortina" tra Europa e Russia anche dal punto di vista energetico. Fin dai primi mesi successivi all'invasione su larga scala, gli Stati Ue avevano annunciato e in seguito imposto l'embargo agli idrocarburi russi, paventando di recente uno stop totale alle importazioni di energia da Mosca previsto per il 2027. Non tutti, però sono d'accordo. Non solo tra i Paesi europei, com'è noto, ma anche negli Stati Uniti. Un grande investitore americano, il repubblicano Stephen Lynch, ha proposto un progetto a dir poco audace alla Germania: acquistare il Nord Stream 2, cioè il "raddoppio" del gasdotto costruito per trasportare gas dalla Russia all'Europa passando per il Baltico e approdando in terra tedesca. Attualmente non è attivo neanche il "primo", il Nord Stream, a causa del pesante sabotaggio subìto nel 2022. Dietro entrambi gli eventi, cioè la proposta di Lynch e la distruzione dell'oleodotto, ci sarebbe l'inevitabile strategia americana per il continente europeo: evitare che le grandi capacità tedesche incontrino l'energia russa. Specialmente in periodo di riarmo.