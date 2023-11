Ucraina, intensi combattimenti nel Donetsk: "L'esercito russo cerca di circondare Avdiivka"

Le forze russe stanno ancora cercando di circondare Avdiivka, la città del Donetsk contro la quale è stata lanciata un'offensiva dalla metà di ottobre. Lo riferisce il portavoce militare ucraino Alexander Shtupun, citato dal Guardian. "Le forze russe non stanno combattendo solo per lo stabilimento (si riferisce all'impianto per ottenere la miscela di gas coke, ndr), ma non hanno rinunciato a cercare di circondare Avdiivka", ha dichiarato Shtupun spiegando che le forze ucraine stanno respingendo gli assalti all'impianto e che la struttura è ancora sotto il loro controllo.