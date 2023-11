La guerra in Ucraina giunge al giorno 621.

Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in seguito agli intensi bombardamenti russi sulla regione ucraina di Kherson in 24 ore. Lo ha affermato su Facebook Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare regionale, riferisce Ukrinform. Secondo l'ufficio del Procuratore generale di Kiev, dall'inizio dell'invasione russa sono 510 i bambini ucraini rimasti uccisi e 1.143 quelli feriti. Zelensky: "Il conflitto non è in fase di stallo. La guerra in Medio Oriente sta distogliendo l'attenzione dall'Ucraina". Poi avvisa di "non essere pronto" per i colloqui con la Russia a meno che le sue truppe non si ritirino dal suo Paese, negando che i funzionari occidentali gli avessero parlato di negoziati. Ursula von der Leyen si reca in visita a Kiev: "Sono qui per parlare dell'ingresso dell'Ucraina alla Ue. Siamo pronti a riconoscere i progressi di Kiev verso l'adesione". Poi annuncia: "Pronto un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia".