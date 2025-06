Proteste Los Angeles, Trump: "Non permetterò le maschere nelle manifestazioni in California"

Il presidente Donald Trump ha lodato la Guardia nazionale, che lui ha incaricato di sedare le proteste a Los Angeles contro gli agenti federali anti-immigrazione e i loro metodi piuttosto spicci per mettere in pratica l'ordine di espulsione di immigrati irregolari. Trump, con un post su Truth Social, ha annunciato che vieterà le maschere nelle proteste. Le autorità federali per l'immigrazione, negli ultimi giorni, hanno arrestato decine di persone in tutta Los Angeles, scatenando l'ira dei manifestanti che si sono riversati in piazza per chiederne il rilascio. La polizia in assetto antisommossa ha risposto con gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti. Dopo lo strappo con Trump, Elon Musk è pronto a fondare il suo partito: "The America Party". Lo ha annunciato su "X" lo stesso ceo di Tesla che ha cancellato il post in cui accusa il presidente americano di essere legato al caso Epstein.