Le autorità per l'immigrazione Usa hanno confermato l'arresto per qualche ora del famoso influencer e TikToker italo-senegalese Khaby Lame. "E' stato fermato venerdì dall'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti in Nevada per violazioni delle leggi sull'immigrazione", si legge in una nota dell'Ice nella quale si precisa che all'influencer è stata data la possibilità di lasciare il Paese ed è partito. "Lame è entrato negli Stati Uniti il 30 aprile e ha superato i termini del suo visto. Gli è stata concessa l'opportunità di partire volontariamente il 6 giugno e da allora ha lasciato gli Stati Uniti", si legge ancora nel comunicato delll'Immigration and Customs Enforcement.