I video Khaby Lame ha conquistato i social grazie ai suoi video ironici, in cui distrugge in una manciata di secondi i tutorial "geniali" del web che mostrano metodi complicati per compiere gesti quotidiani (come tagliare una mela). La mimica facciale e la comicità muta l'hanno fatto diventare in breve tempo una star mondiale, lodato dal "New York Times", da Zuckerberg e adesso elogiato anche da Forbes.





Charlie Chaplin dell'era digitale "In questi giorni tutti gli occhi sono puntati su Khaby Lame", si legge nella didascalia del profilo Instagram di Forbes, che pubblica la cover con il TikToker: "Pubblica brevi spezzoni comici in cui falsifica meme famosi e prende in giro elaborate acrobazie su Internet, tra cui uno chef che sbuccia una banana con fantasiosi tagli di coltello e un inventore fai-da-te che mostra un robot fatto in casa che ti porge un pezzo di carta igienica. Da quando sono stati notati durante il lockdown dovuto alla pandemia, i TikTok di due minuti di Lame hanno attirato 2,4 miliardi di Mi piace e 162 milioni di follower, più del triplo della popolazione del suo paese natale. Su Instagram ha 80 milioni di follower. Ha accumulato questa enorme base di fan senza pronunciare una sola parola, comunicando invece con animate alzate di spalle e occhi espressivi. In tal modo, è diventato il Charlie Chaplin dell’era digitale, il mimo dei meme i cui video riconoscibili intrattengono centinaia di milioni di persone attraverso lingue, confini e culture".



I contratti All'undicesimo posto nella classifica, ben sopra Chiara Ferragni, che si ferma al 21esimo posto, il TikToker "muto" è uno degli italiani più ambiti e "costosi" del momento e può permettersi di chiedere fino a 750mila dollari per un post sponsorizzato su Instagram o su TikTok.

"Con oltre 146 milioni di follower su TikTok, Khaby Lame è ora il TikToker più seguito al mondo", scrive Forbes nel profilo dedicato al 23enne sottolineando il suo potenziale economico: "Il vincitore del premio Forbes 30 Under 30 Europe del 2022 crea scenette comiche che prendono in giro "trucchi di vita" eccessivamente complicati, il tutto senza dire una parola. Prima di affermarsi online, Lame ha perso il lavoro come operaio in Italia all’inizio della pandemia. Ora il creatore di origine segalese sta diventando il volto di Web3, dopo aver firmato un accordo con l'exchange di criptovalute Binance nel luglio 2022. Ha anche siglato partnership con la squadra di calcio PSG e la casa di moda Hugo Boss. Complessivamente, Lame ha guadagnato 10 milioni di dollari nel 2021, stima Forbes".





Gli inizi La Khaby ha iniziato a pubblicare clip su Tik Tok durante il lockdown, dopo essere stato licenziato, nel marzo 2020. Tornato a vivere dai genitori, ha iniziato a passare molto tempo su TikTok, caricando video in risposta a complicate challenge e tutorial virali in quel momento. Di fronte alla complessità - spesso ridicola - di tali tiktok virali le sue risposte sono di una semplicità spiazzante: senza aprire bocca, Lame è in grado di illustrare metodi quasi banali di compiere lo stesso gesto ma in maniera più semplice e immediata. Il giovane ha subito capito che era possibile capitalizzare questi contenuti, sempre più virali e acclamati

Il successo improvviso ha bussato alla sua porta dopo qualche mese, quando i suoi follower hanno cominciato a moltiplicarsi in maniera esponenziale di giorno in giorno superando anche le ballerine Charli D'Amelio e Addison Rae.