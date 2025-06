Israele-Iran, la giornalista iraniana: "La guerra fa paura ma è l'occasione per rovesciare il regime"

"Io sono scappata dal mio Paese e non posso più tornare a casa: se solo mi avvicino all'aeroporto di Teheran vengo arrestata e impiccata, immediatamente. Per quale colpa? Per essere un'attivista che dice la verità e che denuncia la dittatura e i soprusi che da 47 anni continuano nel Paese? La guerra è uno choc ma forse così cambierà qualcosa, in tanti oggi lo sperano anche se non tutti hanno il coraggio di parlare". Hana Namdari è nata nella capitale, è di origine curda e dal 2010 vive in Italia. Da quattro anni lavora a Verona come giornalista per Independent Persian, media indipendente con cui denuncia quella che definisce la "sistematica azione di repressione" della Repubblica Islamica