Guerra Israele-Iran, in fuga da Teheran senza rifugi: "Impreparati all'inferno"

Teheran piange le sue vittime uccise dalle bombe iraniane e scioccata cerca di difendersi dalle incursioni dei jet con la Stella di David, che ormai da tre giorni portano dal cielo distruzione e morte. Chi può lascia la capitale, chi non è in grado di farlo si sente in trappola, alla ricerca di rifugi in cui proteggersi. Ma non ci sono i Mamad, le safe room delle case israeliane. E neanche ricoveri di emergenza. Si scappa in cantina, si cerca riparo nei tunnel. "Non eravamo pronti per questo inferno. Siamo impotenti". E sale la rabbia contro il regime.